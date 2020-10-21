  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Aktüel

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:38:45 -
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Zanlılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da dün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin lira ele geçirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri yurt dışındaki bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hüc..
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu bir taburun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay