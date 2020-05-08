Bursa'daki OSB'lerde çalışanlar için Kovid-19 Tanı Merkezi kurulacak

BURSA (AA) - Bursa'da organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanması için tanı merkezi kurulacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği AŞ (BOSBİR) iş birliğiyle kurulacak merkezde Kovid-19 belirtisi gösterip göstermediğine bakılmaksızın kentteki 17 sanayi bölgesinde çalışanlara test uygulanacak.

Bursa'nın da Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, BTSO olarak firmaların bu süreçten en az etkilenmesi için salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana birçok eylem planını harekete geçirdiklerini ifade etti.

Kriz masası oluşturarak iş dünyası temsilcilerinin talep ve önerilerini ilgili bakanlık ve kurumlara ilettiklerini anlatan Burkay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan yeni nefes kredisine ilk etapta 500 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını bildirdi.

Bursa iş dünyasına yönelik Kovid-19 sürecinde OSB'deki çalışanların sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir adım attıkları bilgisini veren Burkay, şunları kaydetti:

"Koronavirüs krizi sonrasında ülke ekonomimizin toparlanmasındaki en önemli aktörlerden birisi yine kentimiz olacaktır. Bu amaçla hem firmalarımızı hem de çalışanlarımızı bu yeni sürece hazırlamak amacıyla OSB'lerimizdeki fabrikalarda çalışan işçilerimize koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla tarama yapacağız. Bu kapsamda koronavirüsün tespiti için PCR testi laboratuvarı kurulacak. İşçilerimizin sağlığını yakından ilgilendiren tanı merkezinin kentimiz ve firmalarımız için hayırlı olmasını diliyorum."



Burkay, sahadan toplanan numunelerin PCR testi laboratuvarında görevli personele teslim edileceğini, sonuçlar çıktıktan sonra pozitif vakalarla ilgili firma yetkililerine bilgi verilerek gerekli karantina ve tedavi prosedürünün uygulanmasının sağlanacağını belirtti.

