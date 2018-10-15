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Bursa'da kamyonet kasasında 20 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 20 göçmen, kamyonet kasasında yakalandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:29
Bursa'da kamyonet kasasında 20 göçmen yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir karayolu Acemler Metro İstasyonu yakınlarında park halindeki kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyoneti kontrol eden ekipler, bir süre önce yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu göçmenlerin iş dönüşü tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için bir benzin istasyonunda mola verdiğini tespit etti. Afganistan uyruklu 20 göçmen, kamyonetin sürücüsü Suriye Uyruklu Ömer A. (30) ile birlikte gözaltına alınarak Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsü Ömer A.'nın ehliyetinin sahte olduğu öğrenilirken, göçmenleri taşıyan kamyonet emniyet otoparkına çekildi. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:29
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