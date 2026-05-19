Bursa'da zincirleme kaza : Ölü ve yaralılar var!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yalova-Bursa kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda meydana gelen kazadan acı haber geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet, hafif ticari araç ve iki otomobil çarpıştı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Yaralılardan Orhan Ateş, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.