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Bursa'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Bursa'da, çevre yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın, yol kenarında arıza yapan otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

11 Nisan 2019 Perşembe 06:57
Bursa'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Olay Ankara-İzmir çevre yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre seyir halinde olan Hasan G. (34) idaresindeki otomobilde arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için aracını yol kenarına park eden Hasan G. idaresindeki otomobile, hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerlere savrulurken, kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü yolun karşısına geçerek olan yerinden kaçtı. Yağmurlu havanın da etkisiyle çevre yolunda seyir halinde olan 4 aracın daha kazaya karışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. 6 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, durumu ağır olan Hasan G. ve Murat B., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonrasında Ankara-İzmir Çevreyolu İzmir istikametinde trafik durdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerinden kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 06:17
  1. İzmir
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