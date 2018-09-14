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Bursa’da zehir tacirlerine şok baskın! O duvarın dibinde gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda kömür deposundaki çuvalların arasına gizlenmiş bebek bezinin içinden bonzai çıktı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:49
Bursa’da zehir tacirlerine şok baskın! O duvarın dibinde gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 25 kişiyi yakaladı. Bu şahısların ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda 3’ü yaşı küçük 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 ikamette yapılan aramada 115 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, 2’şer adet ruhsatsız tabanca ile tüfek ve silahlara ait fişek ile kartuşlar, çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

BEBEK BEZİNE SAKLAMIŞLAR

Öte yandan operasyon anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, ikametlere ani baskın yapan ekipler, kapıyı kırıp içeriye giriyor. Narkotik köpeği Galia’nın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda kömür deposunda arama yapan ekipler, çuvalların arasına gizlenen bebek bezinin içerisinde bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise peçetelerin arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Şüphelilerin gözaltına alındıkları anlar da görüntülerde yer aldı.

Öte yandan zehir tacirleri, bölgede bulunan duvarların üzerine ‘Alayınız gelse alay ederiz’ yazıp, televizyonda yayınlanan bir dizinin figürünü çizdiler. Narkotik polisi bölgedeki zehir tacirlerine yönelik yaptıkları son operasyonda 2 kişiyi yazıyı yazdıkları duvarın dibinde gözaltına aldı. O anlar drone ile görüntülendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:49
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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