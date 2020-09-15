Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa’da meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması oldu.

Yolun tamamen kapandığı olayda bir otomobil ile iş makineleri toprak altında kaldı. Bölgede bulunan bir kişi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.







