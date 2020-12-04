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Aktüel Bursa’da yoğun sis etkili oldu
Aktüel

Bursa’da yoğun sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:27:13 -
Bursa’da yoğun sis etkili oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü.

Kentin üzeri sis bulutuyla kaplanırken, sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı. Eski beldelerin bulunduğu bölgeler ile kırsal alanlarda ulaşımda güçlük yaşandı.

Görüş mesafesinin çok düşmesi nedeniyle bazı araçlar, bir süre durduktan sonra yollarına devam edebildi.

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