Bursa’da yine anlamlı bir protokol
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerinin Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne ait tüm tesis ve branşlardan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Hasan Özan Bursa
Bursa’da okuyan tüm gençlerin yapılan aktivitelerden yararlanmasını arzuladıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa gibi kadim bir şehrin özelliklerini bilsinler ve değerlendirsinler istiyoruz. Yüzme havuzları, halı saha tesisleri, spor salonları, tenis kortları, güreş salonu, karate salonu, masa tenisi salonu gibi tesislerimiz var. İmzaladığımız protokolle, buralardaki farklı branşlardan gençlerimiz istifade edecekler” diye konuştu.