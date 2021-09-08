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Gündem Bursa’da yine anlamlı bir protokol
Gündem

Bursa’da yine anlamlı bir protokol

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerinin Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne ait tüm tesis ve branşlardan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 09:37:00 -
Bursa’da yine anlamlı bir protokol

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa’da okuyan tüm gençlerin yapılan aktivitelerden yararlanmasını arzuladıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa gibi kadim bir şehrin özelliklerini bilsinler ve değerlendirsinler istiyoruz. Yüzme havuzları, halı saha tesisleri, spor salonları, tenis kortları, güreş salonu, karate salonu, masa tenisi salonu gibi tesislerimiz var. İmzaladığımız protokolle, buralardaki farklı branşlardan gençlerimiz istifade edecekler” diye konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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