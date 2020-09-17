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Aktüel Bursa'da yasa dışı "muayenehane" operasyonunda 5 gözaltı
Aktüel

Bursa'da yasa dışı "muayenehane" operasyonunda 5 gözaltı

Sözde diş muayenehanesine düzenlenen baskın, polis kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:55:31 -
Bursa'da yasa dışı "muayenehane" operasyonunda 5 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraladıkları evlerde yasa dışı muayenehane açtıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 2'si kadın 5 zanlı yakalandı.

Suriye uyruklu bazı kişilerin ev olarak kiraladıkları dairelerde illegal diş muayenehanesi açarak hasta tedavi ettikleri yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekipler ve İnegöl Jandarma Komutanlığı görevlileri, teknik ve fiziki takibin ardından ilçedeki 3 eve operasyon düzenledi.

Tedavi için 11 kişinin beklediği belirlenen operasyonda, 3 röntgen cihazı, 2 dış ünite, 3 kompresör, 15 randevu defteri, 2 sterilizatör, diş tedavisinde kullanılan 300 tıbbi malzeme ve bir miktar para ele geçirildi.

Söz konusu evlerin İlçe Sağlık Müdürlüğünce mühürlendiği operasyon, polis kamerasıyla görüntülendi.

Gözaltına alınan A.A. (42), M.S.A. (35), Z.A. (40) ile kadın zanlılar F.A. (20) ve M.T'nin (19) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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