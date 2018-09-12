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Bursa'da 'Yarasalar'a şafak vakti operasyonu

Bursa'da gece vakitlerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 'Yarasalar' diye adlandırılan hırsızlık çetesi, polisin şafak vakti şüphelilerin bulunduğu ikametlere baskın yapmasıyla çökertildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:42
Bursa'da 'Yarasalar'a şafak vakti operasyonu

Bursa'da, çaldıkları otomobille sadece geceleri hırsızlık yapan ''Yarasalar'' lâkaplı çete yakayı ele verdi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Son bir ayda Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde çaldıkları otomobillerle dükkan ve evlere giren hırsızlar, kendilerine ''Yarasalar'' lâkabını taktı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını dikkate almadan soğukkanlı bir şekilde girdikleri ikamet ve iş yerlerinden malzemeleri çalıp, gene aynı şekilde ellerini kollarını sallayarak çalıntı otomobillerle kaçan şüphelilerin bu halleri Bursa polisini harekete geçirdi.

POLİSİ FARK ETTİLER

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak şüphelilerin peşine düştü. Yaklaşık 645 güvenlik kamerası incelenerek şüphelilerin saklandıkları yerler tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti düzenledikleri operasyonla şüphelilerin bulunduğu ikametlere baskın yaptı. Şüphelilerden ikisi de polisi fark edip otomobilleriyle kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede yakalandı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet bilgisayar, bir televizyon ve5 kol saati ele geçirildi. Dükkanlara ve ikametlere girmek için kullandıkları iki adet hilti ve matkapla birlikte çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler Berat G., Yunus A., Aktan T., Ferhat K. ve Ali T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı malzemeler Hırsızlık Büro ekipleri tarafından sahiplerine teslime edildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:42
  1. Bursa
  2. Yarasalar
  3. Hırsızlık Büro
  4. şafak vakti operasyon

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