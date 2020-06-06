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Aktüel

Bursa’da yangın çıktı daire küle döndü

Bursa’da 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın sonucu daire küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:08:34 -
Bursa’da yangın çıktı daire küle döndü

Bursa’da 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın sonucu daire küle döndü.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı aparmanın zemin katındaki dairede kimsenin olmadığı esnada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınlar tüm daireye sıçradı. Daireden çıkan dumanları gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu dairede bulunan eşyalar küle dönerken ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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