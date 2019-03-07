Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 44 yaşındaki Bülent Çelik, evinde ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 44 yaşındaki Bülent Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 44 yaşındaki unlu mamüller ustası Bülent Çelik, sabah saatlerinde çalıştığı fırına gitmedi. Telefonları açmamasıyla şüphelenen mesai arkadaşları, evine geldi ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine arka bahçeden eve giren fırın çalışanları, Bülent Çelik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bülent Çelik'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, Çelik'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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