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Yerel

Bursa’da villanın duvarına yıldırım isabet etti

Bursa’da etkili olan sağanak yağışlı havada tripleks villanın duvarına yıldırım isabet etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:17:00 -
Bursa’da villanın duvarına yıldırım isabet etti

Bursa'nın İznik ilçesinde gece yıldırım düşen villada hasar meydana geldi.

Bursa'da dün gece başlayıp etkisini sürdüren sağanak, İznik ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaşayan Ferhat Köken'nin tripleks villasına gece saatlerinde yıldırım düştü. Villanın üçüncü katının duvarına isabet eden yıldırımın verdiği hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Köken, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gece duydukları sesle irkildiklerini ve korku yaşadıklarını söyledi.

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