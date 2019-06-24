Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Düzenledikleri operasyonda, "uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 9 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.S, G.Y, E.Ö. ve B.K'yi de yakalayan ekipler, bu kişilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 142 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 20 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak veya bulundurmaktan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.S. ve G.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar E.Ö. ve B.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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