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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:38:50 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. ve S.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda özel eğitimli narkotik köpekleri "Rona" ve "Hektor" ile yapılan aramalarda 36 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu tablet, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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