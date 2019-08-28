Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 sokak satıcısından 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 sokak satıcısından 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik timleri Yalıntaş Mahallesi’nde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin satışını yapmak üzere oldukları tespit edilen Ö.A. (37) ve M.A. (30) isimli zehir tacirleri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro ekipleri tarafından düzenlenen ani baskınla kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.