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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Bursa Orhangazi'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:40
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde, şüphe üzerine 2 otomobilde arama yaptı.

Araçlarda, çok miktarda sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G. (31), O.K. (40), E.D. (25), F.G. (35) ve A.Y. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:40
  1. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
  2. Bursa
  3. Orhangazi
  4. uyuşturucu operasyonu

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