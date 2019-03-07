0553 313 94 23

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 18:41
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. İçici oldukları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, F.Ç., S.A. ve K.C.P. isimli kadınlar ile M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerleriyle araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 6 bin 120 lira, bir hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:41
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli sponsor
    1. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    2. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    3. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    4. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    5. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    6. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    7. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    8. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    9. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    10. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    11. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    12. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    14. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    15. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    17. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    20. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    21. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    22. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    23. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    24. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    25. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    26. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    27. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    28. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    29. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8..
    30. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı