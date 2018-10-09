Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 6 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi.09 Ekim 2018 Salı 14:24
Bursa'da, evinde 6 kilo esrar ele geçirilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ü.K.'nin oturduğu merkez Osmangazi ilçesindeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 kilo esrar ile çok sayıda paketleme malzemesi bulundu. Uyuşturucu maddeyi paketleyerek satıcılara teslim etmeye hazırlandığı ileri sürülen Ü.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Ü.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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