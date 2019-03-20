0553 313 94 23

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:34
Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U.'yu gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 85 gram metamfetamin, satışa hazır çıkılanmış 10 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Ş.A. ile E.Ö. ve A.U. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, M.C.A. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:34
  1. Bursa
  2. Osmangazi ilçesi
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selami Altınok, Atatürk Üniversitesi’nde konferans verdi
    1. Selami Altınok, Atatürk..
    2. Bitlis merkezli 6 ilde eşzamanlı terör..
    3. Bakan Selçuk ve Hisarcıklıoğlu..
    4. Cumhur İttifakı Akhisar’da esnafla..
    5. DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de seçim..
    6. TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
    7. "Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile..
    8. Tartıştığı eniştesi ve yeğenini..
    9. THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda..
    10. Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi’nin..
    11. CHP’li Özgür Özel: “Türkiye’de beka..
    12. TUI’den Gloria Hotels & Resorts’a..
    13. Huzur uygulaması sonrasında EGM’den..
    14. Kız meselesi yüzünden çıkan kavga..
    15. Polis okulu öğrencilerinden kanser..
    16. Biga’da Nakliyeciler ve Kamyon..
    17. Başkan Adayı Ulusoy engelli..
    18. Bahçeli: "KIlıçdaroğlu Atatürk’ün..
    19. Osmancalı Düğün ve Çok Amaçlı Salon..
    20. AK Partili Yağcı’dan CHP’nin adayına..
    21. Hollanda halkı sandık başında
    22. Sezai Temelli, HDP'lileri azarladı
    23. "278 yapıda hasar var, 22 kişi..
    24. Öğrenciler topladıkları kapaklarla..
    25. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    26. Mısır'da anayasa değişikliği..
    27. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    28. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    29. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    30. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"