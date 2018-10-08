Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 100 adet ecstasy hap, 52 gram esrar ve satışa hazır farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u hakkında 'Uyuşturucu kullanmak' dan işlem yapılırken, M.A., Y.C. ve H.H.A., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.