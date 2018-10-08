Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı belirlenen kişilerin ikametlerine ve araçlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda ise 100 adet ecstasy hap, 52 gram esrar ve satışa hazır farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle M.A., Y.C. ve H.H.A. adliyeye sevk edildi.