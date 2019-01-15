0553 313 94 23

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltında

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar da para ele geçirilirken, 12 şüpheli de gözaltına alındı.

15 Ocak 2019 Salı 15:22
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltında

Bursa'da 5 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar da para ele geçirildi. 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:22
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Uyuşturucu Çetesi
  4. Operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı..
    2. Şahin Uçar'dan 'İnsanın Yeryüzü..
    3. İran'da protestocu işçiye işkence..
    4. Hem kilim dokuyorlar hem de kazanç..
    5. Bursaspor'da Fenerbahçe maçı..
    6. Mansur Yavaş ilk icraatını açıkladı
    7. CHP'de İzmir krizi! Kocaoğlu apar..
    8. Çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü!..
    9. Japonya'dan Google'a şok ceza!
    10. Soma'daki maden kazası
    11. 'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin
    12. Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk..
    13. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    14. Tinerciyi tiner döküp yakan zanlıya 17..
    15. ABD yaptırım uyguladı! Rusya destek..
    16. Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreye ulaştı
    17. Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı..
    18. İBB’den çocuklara karne hediyesi
    19. Kütahya'da ulaşıma kar engeli
    20. Harekat öncesi Türkiye'den flaş hamle!
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi