Bursa'da uçak mı düştü?

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir hava aracının düştüğü iddiası ve ihbarı arama kurtarma ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, henüz ihbarı doğrulayacak bir gelişmeye rastlanmadığını ancak arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı, saat 14.50 sıralarında Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi. Ormanlık alanda araştırmaların sürdüğü kaydedildi. Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

Hava aracı nedir?

Hava taşıtı ya da hava aracı, taşıma kapasitesine sahip her nevi insanlı ya da insansız uçan araçtır. Uçak, helikopter, insansız hava aracı, balon, zeplin, planör ve yelken kanat gibi çok geniş bir yelpazedeki tüm uçabilen araçlar hava aracı sayılırlar.