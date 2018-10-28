Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde can verdi

Kaza, ilçenin kırsal Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Fikret Erdoğan, ağaç kesmek için yakınlarıyla beraber tarlaya gitti. Fikret Erdoğan, tarlasındaki ağacı keserek devirdi. Kestiği ağacı traktörle çeken Fikret Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Erdoğan, yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Erdoğan, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.