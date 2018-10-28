THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlasında kestiği ağacı çekerken, devrilen traktörün altında kalan Fikret Erdoğan (49) ağır yaralandı. Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Ekim 2018 Pazar 16:01
Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde can verdi

Kaza, ilçenin kırsal Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Fikret Erdoğan, ağaç kesmek için yakınlarıyla beraber tarlaya gitti. Fikret Erdoğan, tarlasındaki ağacı keserek devirdi. Kestiği ağacı traktörle çeken Fikret Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Erdoğan, yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Erdoğan, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:01
  1. Bursa
  2. Traktör kazası
  3. Fikret Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 150’de takılı kaldı
    1. Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı..
    2. Mutlu evlilik kadınlar için gelecek..
    3. Arnavutköy'de kapkaç dehşeti
    4. Anderson Talisca fırtınası dinmiyor!..
    5. Brezilya’da seçim öncesi silahlı..
    6. ABD Büyükelçiliği'nden Başkan..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    8. Sokakta yürürken kamyonetin altında..
    9. Amerika'dan Erdoğan'a Türkçe yanıt!
    10. Suriye'deki Türkmenler, Irak'a geri..
    11. Zeytinburnu'nda sokakta yürürken..
    12. İran’dan ABD’ye karşı hamle! Bunu ilk..
    13. Giresun'da denize düşen 17 yaşındaki..
    14. Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde..
    15. Ameliyat korkunuz varsa...
    16. Ankara’daki vahşetin zanlısı enselendi!
    17. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1..
    18. Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan..
    19. İngilizler, suçu Karius'da buldu!
    20. Taziyeden dönen ağabey-kardeşi vurdular
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”