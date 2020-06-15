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Ekonomi

Bursa’da TOKİ’den 1250 lira taksitle konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa’da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:05:19 -
Bursa’da TOKİ’den 1250 lira taksitle konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa’da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitler 1250 liradan başlıyor. .


TOKİ tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde kentsel yenileme uygulaması kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 167 konut satışa sunuluyor. 8 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği konutlarda 2+1 için bin 249 TL’den, 3+1 için ise bin 988 TL’den başlayan taksitlerle satışlar gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 2 bin TL olurken, başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.


2+1 konut fiyatları 199 bin ile 227 bin TL arasında, 3+1 ise 318 bin ile 358 bin TL arasında değişiyor.

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