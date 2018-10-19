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Bursa'da tiyatro kuyruğu

Bursa'da son zamanların en mutlu edici sırası oluştu. Yüzlerce tiyatro sever, Minyonlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu'nun gösterisini izlemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

19 Ekim 2018 Cuma 10:39
Bursa'da tiyatro kuyruğu

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Dede Efendi Salonu'nda sahnelenecek olan Minyonlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu'nun gösterisini izlemek isteyen çocuklar ve aileleri, sonu bitmeyen kuyruk oluşturdu.

Promosyon kuyruğu sandılar 

Yüzlerce metre uzunluğunda kuyruğu görenler ise promosyon kuyruğu sandı. Kuyruğa girenlere bu kuyruğun ne kuyruğu olduğunu soran vatandaşlar, tiyatro gösterisi için olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görenler şaşırdı 

Ülkemizde son yıllarda fazla rağbet gösterilmemesinden yakınılan tiyatro için uzun kuyruk oluşturulması herkesi şaşırttı.

Ailelerinin elinden tutan çocuklar oyunu izlemek için saatlerce kuyrukta bekledi. Girişte ücretlerini ödeyen aileler gösteriyi büyük bir keyifle izledi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:39
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