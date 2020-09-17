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Aktüel Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:28:08 -
Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Suriye'de terör faaliyetinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Bursa'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdlib bölgesinde 2013-2018 yıllarında terör örgütü El Nusra'nın sözde emirliğini yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu S.E'nin (37), Bursa'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

S.E'yi saklandığı evde gözaltına alan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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