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Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5 kişi tutuklandı

Bursa'da, telefonda kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıttıkları V.B. (74) ile F.H.'yi (64), yaklaşık 368 bin lira dolandıran 5 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:31
Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5 kişi tutuklandı

Kimliği belirsiz bir kişi, geçen hafta kentte oturan apartman görevlisi V.B.'yi telefonla arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıttı. Şüpheli, ardından V.B.'ye, bankadaki parasının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek parasını çekmesini istedi. Şüpheli ve 4 arkadaşı, V.B.'nin bankadan çektiği 24 bin 75 TL'yi, buluşma noktasında alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını fark eden V.B.'nin şikayeti üzerine polis araştırma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Polisin yakalamak için çalışma başlattığı şüphelilerden birisi, bu kez emekli memur F.H.'yi arayıp kendisini 'polis' olarak tanıttıktan sonra aynı yöntemle parasını istedi. V.B., bankadan çektiği 310 bin 510 TL, 2 bin 287 dolar ve 2 bin 750 euro'yu, buluşma noktasına 2 araçla gelen şüphelilerden birisine teslim etti.

Polislerin takip ettiği şüphelilerden İ.Ç. (34), H.Ç. (21), R.D. (20) ve Azerbaycan uyruklu S.Z. (26), araçta yakalandı. Parayı teslim aldıktan sonra polisleri fark ederek kaçan Özbekistan uyruklu R.N. (41) adlı kadın ise otobüs terminalinde, üzerindeki para ile yakalandı. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:31
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  2. Telefon çetesi
  3. operasyon

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