Bursa'da tekstil fabrikasının deposunda yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda zarar meydana geldi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Gül Sokak'taki tekstil fabrikasının deposunda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri fark eden fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere 9 ekip, 21 araç ve 55 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)