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Aktüel Bursa'da tekne motoru çalan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da tekne motoru çalan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:26:01 -
Bursa'da tekne motoru çalan 3 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da tekne motoru çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Mudanya, İznik ve Orhangazi ilçelerinde, son iki ayda 7 tekne motorunun çalınması üzerine inceleme ve araştırmalara başladı.

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip, 300 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra şüpheli kişilerin kullandığı aracı tespit etti.

Hırsızlık olaylarında kullanılan aracın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden kiraladığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda H.T, E.C. ve E.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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