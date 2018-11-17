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Bursa'da tarlada fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Kestel ilçesinde tarlada çalışırken fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:37
Bursa'da tarlada fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Kozluören Mahallesi’nde 54 yaşındaki Gürsel K, kendisine ait olan tarlada çalıştığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı gören yakınları yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan ve kalbi duran Gürsel Kasap'a hastane getirene kadar kalp masajı yaparak hayatta döndürmeye çalıştı. Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:37
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