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Aktüel Bursa'da Suriyeli gencin öldüğü kavgayla ilgili 3 sanık hakim karşısında
Aktüel

Bursa'da Suriyeli gencin öldüğü kavgayla ilgili 3 sanık hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:51:58 -
Bursa'da Suriyeli gencin öldüğü kavgayla ilgili 3 sanık hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde pazarda çıkan kavgada fenalaşan Suriyeli gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.S. (15), R.S. (17) ve İ.S. (13) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, bazı taraf yakınları ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıkların savunma yaptığı ve bazı tanıkların dinlendiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gürsu'daki semt pazarında 15 Temmuz'da pazarcılık yapan M.S. (15) ile Suriyeli Hamza Acan (17) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tarafından darbedildikten sonra fenalaşan Acan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan M.S. tutuklanmış, ona yardım ettiği tespit edilen akrabaları İ.S, R.S. ve M.S. (22) de Adana'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirilmişti. Zanlılar tutuklanmış, M.S. hakkındaki dosya yaşının büyük olması nedeniyle ayrılmıştı.

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