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Bursa’da su kesintisi

Bursa’da su kesintisi yapılacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:47
Bursa’da su kesintisi

Bursa’da su kesintisi yapılacak.


BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Nilüfer ilçesinin Görükle Sakarya Mahallesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, Görükle Kurtuluş Mahallesi, Balkan Mahallesi, Bursa Kent Hali, İrfaniye Mahallesi, Gökçeköy Mahallesi, Büyükbalıklı Mahallesi, Çaylı Mahallesi, Konaklı Mahallesi, Badırga Mahallesi, Çatalağıl Mahallesi, Karacaoba Mahallesi, Başköy Sülüklü Mevkiinde, Mudanya İlçesi Hançerli Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Balabancık Mahallesi, Çekrice Mahallesinde, Karacabey İlçesi İkizce Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve civarında 2 Eylül tarihinde 01.00- 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.


Yine Osmangazi ilçesinin Emek - Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Turgut Özal Caddesi ile Emir Sultan Caddesi arasındaki bütün sokaklar ve civarında 30 Ağustos tarihinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:47
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