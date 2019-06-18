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Bursa’da sporun mevsimi yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları öğrencilerden büyük ilgi gördü.

18 Haziran 2019 Salı 13:59
Bursa’da sporun mevsimi yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları öğrencilerden büyük ilgi gördü.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce 3 Kasım 2018’de başlayan Kış Spor Okullarında boks, cimnastik, masa tenisi, karate, satranç, voleybol, basketbol, yüzme, tenis, güreş ve okçuluk branşları olmak üzere toplam 11 branşta 7 dönem boyunca öğrenciler sporla buluştu. Geleceğimizin teminatı çocukların geleceğe hazırlanabilmelerine katkı sağlamak maksadıyla yapılan Kış Spor Okulları programlarına 2018-2019 kış sezonunda 6 bini aşkın öğrenci katıldı.


Öğrencilerin yaz tatillerini sporla iç içe geçirmeleri hedefiyle her yıl düzenli olarak yapılan Yaz Spor Okulları da okulların kapanmasının ardından 17 Haziran’da başladı. 6 - 16 yaş arası çocukların katılabileceği, 4 ayrı dönemden oluşan 2019 yaz spor okulları 6 Eylül’de tamamlanacak. Yüzme, okçuluk, boks, tenis, yelken, kano, güreş, voleybol, basketbol, cimnastik, bisiklet, satranç, masa tenisi ve karate branşları olmak üzere toplam 14 branşta 20’den fazla tesiste spor okulları eğitimleri verilecek. Kayıtların açılmasıyla birlikte 1 haftada ortalama 2 bin 185 öğrencinin kaydı alınırken, birinci dönem yüzme branşı kayıtları tamamen doldu, diğer branşlarda doluluk oranı ise yüzde 75’lere ulaştı. Öğrencilerin ve velilerin spor okulları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için Orhangazi Parkına kurulan stant vatandaşlardan ilgi görüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:59
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