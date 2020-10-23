Bursa'da son 15 yılda 45 bin 340 kaçak yapı tespit edildi

BURSA (AA) - Bursa'da yapılan denetimlerde son 15 yılda 45 bin 340 kaçak yapı tespit edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda üyeler, il genelinde yürütülen kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Buna göre, Bursa Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesince gerçekleştirilen denetimlerle son 15 yılda 45 bin 370 ruhsatsız yapı belirlendi.

İmar Barışı ile Yapı Kayıt Belgesi alınan yapı sayısı 109 bin 826 oldu. 30 bin 98 yapının belgesi, şartların yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edildi.

Ayrıca insansız hava aracıyla 404 bin 977 bina üzerinde yapılan incelemelerde 26 bin 857 kat artışı belirlendi. 2018-2020 döneminde tespit edilen 7 bin 816 kaçak yapıdan 931'i yıkıldı. Kaçak yapılaşmada yıkım oranı yüzde 12'de kaldı.

Yine 2018-2020'de ilçelerden Yıldırım'da 2 bin 50, Osmangazi'de 1444, İnegöl'de 970, Nilüfer'de 718, Mudanya'da 543, Gemlik'te 540, Gürsu'da 510, Kestel'de 463, Orhangazi'de 204, İznik'te 154, Karacabey'de 113, Yenişehir'de 49, Keles'te 13, Orhaneli'de 12, Büyükorhan'da 8 ve Mustafakemalpaşa'da 5 kaçak yapı belirlendi. Kaçak yapı görülmeyen tek ilçe ise Harmancık oldu.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım tarafından yapılan sunumda ise gelecek 15 yıl içinde Bursa'da yüzde 28 nüfus artışı beklendiği, gerekli önlemlerin alınmaması halinde kentin daha hızlı bir kaçak yapılaşmayla karşılaşabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaçak yapılarda yıkım yetkisinin öncelikle ilçe belediyelerinde olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 194 kaçak yapının yıkımı için ilçe belediyelerine destek verdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Amacımız 17 ilçede de bu kararlılığı ortaya koymak. Yıldırım, Kestel ve Yenişehir'in kararlılık gösterdiği noktasında bir yaklaşım var ama daha da kararlı olmamız gerek. Kaçak yapıyı yıkmayla alakalı stratejimiz olmalı. Sorumluluk öncelikle ilçelerde ama biz makine ekipman desteği sağlayabiliriz. Tüm arkadaşlarımızın bir proje başlığı gibi, yatırım başlığı gibi konuyu hassasiyetle ele alması gerekir. Bu şehir daha sağlıklı, kaliteli büyüyecekse hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Valimiz güvenlikle alakalı emniyet jandarma noktasında açık çek verdi. Bu konuda gösterilecek gevşeklik, özellikle seçim döneminde daha fazla suistimale yol açabilir."