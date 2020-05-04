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Aktüel

Bursa’da sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4’üncü sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursalı vatandaşlar yağmura aldırmadan dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:46:54 -
Bursa’da sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4’üncü sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursalı vatandaşlar yağmura aldırmadan dışarı çıktı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs tarihinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle Bursa’da vatandaşlar yağmurlu havada bankamatik önünde ve trafikte araçlarıyla kuyruklar oluşturmaya başladı. Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı’nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

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