Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 742 kişiye ceza
BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 742 kişiye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 742 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.
Polis ve jandarma ekiplerince, 742 kişiye 1 milyon 851 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.