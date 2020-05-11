  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 742 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:26:18 -
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 742 kişiye ceza

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 742 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 742 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Polis ve jandarma ekiplerince, 742 kişiye 1 milyon 851 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı