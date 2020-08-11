Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dere Mahallesi'nde karşılaşan Serdal Ç. (28) ile eski bacanağı Remzi Yamalı (25) arasında tartışma çıktı.

Eski eşinin Yamalı'nın bir yakınıyla evlenmesine tepki gösteren Serdal Ç, bölgeden ayrıldı.

Serdal Ç, daha sonra babası Sezer Ç. (56), kardeşleri Korkmaz Ç. (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tunay S'yi (30) yanına alarak Yamalı ile yeniden buluştu.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç, babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç, yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yamalı buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Şükrü Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdal Ç, Sezer Ç, Korkmaz Ç, Sezer Ç. ve Tuncay S'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Olayda kullanılan 2 tüfek ile 1 tabancaya da ekiplerce el konuldu.