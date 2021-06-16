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Yaşam

Bursa'da şehre inen domuz sürüsü böyle görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yolu kapattı. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 00:32:00 - 2021-06-16 00:33:47

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Domuz sürüsü yolu kapattı

İnegöl’den Ortaköy Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Gülsüm D.’nin aniden önüne domuz ve yavrularından oluşan sürücü çıktı. Domuzları gören Gülsüm D., aniden frene basarak durdu.

Kadın sürücü, domuz sürüsünün yoldan karşıya geçmesini dakikalarca beklerken, o anları da görüntüledi.

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