Bursa'da şehre inen domuz sürüsü böyle görüntülendi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yolu kapattı. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Domuz sürüsü yolu kapattı
İnegöl’den Ortaköy Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Gülsüm D.’nin aniden önüne domuz ve yavrularından oluşan sürücü çıktı. Domuzları gören Gülsüm D., aniden frene basarak durdu.
Kadın sürücü, domuz sürüsünün yoldan karşıya geçmesini dakikalarca beklerken, o anları da görüntüledi.