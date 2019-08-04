Bursa’da şehir günü

Akit Ekonomi

Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, bugün resmen açılıyor. Geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa-İzmir Otoyolu toplu açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en büyüğü konumunda

Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunuyor. Toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü konumunda.

6 milyon nüfusa hitap ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık ve eğitimin bir toplumun gelişmişliğinin en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Aktaş, 3 milyon nüfuslu Bursa’da sadece merkez değil, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Kütahya gibi illeri de kapsayan yaklaşık 5,5 – 6 milyonluk lokasyona hizmet edildiğini vurguladı. Başkan Aktaş, Şehir Hastanesi’ne ulaşım konusunda ise şehrin 3 farklı noktasından seferler düzenlendiğini belirterek, “Raylı sistemin Emek’ten Şehir Hastanesi’ne 5,5 kilometrelik hatla uzatılmasının ardından şehrin tüm noktalarından Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlamış olacağız” diye konuştu.