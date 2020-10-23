  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da sahte içki operasyonu
Aktüel

Bursa'da sahte içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:44:27 -
Bursa'da sahte içki operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak imal edilmiş 723 litre şarap ele geçirildi.

Sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönünde ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Yalıçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden U.A. ve M.A'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet 20 litrelik bidon, 59 adet 0,5 litrelik pet şişe, 3 adet 200 litrelik jelikan bidon, 2,5 litrelik pet şişe, 6 adet 5 litrelik bidon, bir litre cam şişe ve 723 litre el yapımı şarap olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Devler ne yapıyorsa TOGG da onu yapıyor
Gündem

Devler ne yapıyorsa TOGG da onu yapıyor

Türkiye’nin gelecek vizyonunun önemli projelerinden olan TOGG yerli otomobilinin ‘milli’ olmadığı algısını oluşturmak için bir kısım parçala..
Asya ülkesinden tarihi adım! Alfabe resmen değişiyor, karar çıktı
Dünya

Asya ülkesinden tarihi adım! Alfabe resmen değişiyor, karar çıktı

Orta Asya’da bulunan Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbek dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine tam geçişini hızlandır..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay