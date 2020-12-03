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Aktüel Bursa'da sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor
Aktüel

Bursa'da sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:33:31 -
Bursa'da sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarının anlık tüketimleri için hazırlanan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu taşıma araçları, hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketlerini devreye soktu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığının kontrolünde, Tarım AŞ ile Bursa Park, Bahçe, Sosyal ve Kültürel Hizmetler Ticaret AŞ'nin (BURFAŞ) destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Hikmet Şahin Kent Hali, merkez olarak belirlendi. Tarım AŞ personeli tarafından C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve narlar özenle seçilip bez poşetlere konularak talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halde vitamin destek paketlerinin hazırlanması çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, salgınla mücadelede her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şimdi de karantinadaki kişilere vitamin desteği sağladıklarını vurguladı.

Gelir durumuna bakılmaksızın başvuran herkese vitamin destek paketlerinin ulaştırıldığını aktaran Aktaş, "Çünkü her vatandaşımız bu meyveleri alabilecek güce sahiptir. Ancak genelde vitamin almayı ihmal ediyoruz. Bu nedenle C vitamini paketleri ile vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını bildiren Aktaş, bu süreçte günlerce evlerine gidemeyen, ailelerinden uzak kalan sağlıkçılar için de vitamin destek paketleri hazırladıklarını duyurdu. Sağlık çalışanları için hazırlanan paketlere destekleri nedeniyle hal esnafına teşekkür eden Aktaş, karantinadaki vatandaşlara acil şifalar diledi.

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