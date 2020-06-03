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Aktüel

Bursa’da sağlık çalışanlarına balık ikramı

Bursa’da bir balık restoranı, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını misafir etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:02:25 -
Bursa’da sağlık çalışanlarına balık ikramı

Bursa’da bir balık restoranı, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını misafir etti.


Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedavisi için, gece gündüz büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanlarına bir teşekkür de Bursalı balıkçı Maşallah Kocaman’dan geldi. Restoranında sağlık çalışanlarını ağırlayan Maşallah Kocaman, "Yaklaşık üç aydır korona virüsü ile mücadele eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve çok değerli sağlık çalışanlarımızın yoğun gayreti için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de 3 aydır sadece paket servisi hizmeti veriyorduk. Restoranımızın kapılarını hizmete açtığımız ilk gün sağlık çalışanlarımıza yemek ikram etmek istedik. Onlar için ne yapsak azdır’’ dedi.


Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenledikleri restoranı hizmete açtıklarını söyleyen işletme sahibi Maşallah Kocaman, ’’Güçlü bir bağışıklık sistemi için balık yemeyi ihmal etmeyin’’ dedi.

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