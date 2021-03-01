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Gündem Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?
Gündem

Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme ile ilgili açıklamalarından sonra hangi illerde restoran ve kafelerin açılacağı araştırılıyor. Bursa'da ikamet eden vatandaşlar tarafından "Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?" soruları merak ediliyor. İşte Bursa'da restoran ve kafelerin açılması ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:27:00 -
Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?

Bugün saat 15:55 saatlerinde başlayan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın açıklaması düzenleyerek alınan kararları aktardı. 

Açıklanan kararlar arasında restoran ve kafelerin hangi illerde, ne zaman açılacağı da bulunuyor. Hangi illerde restoran ve kafeler açılacak? Bursa'da restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, restoran ve kafelerin açılması ile ilgili "Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07:00 - 19:00 arasında
yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek" açıklamasını yaptı. 

Buna göre orta riskli bölgelere dahil olan Bursa'da da restoran ve kafeler 07:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet verebilecekler. Bu saatler arasında restoran ve kafeler
yüzde 50 kapasitesi dışında müşteri alımı yapamayacak.

Risklerine göre iller listesi

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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