  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da refüje çarpan otomobili otobüs sürükledi: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:56:45 -
Bursa'da refüje çarpan otomobili otobüs sürükledi: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Balıkesir istikametine giden Suat Memiş idaresindeki 16 AAN 875 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun 44'ncü kilometresinde, sollama yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Daha sonra aynı istikamette giden Vahdettin Ş. idaresindeki 34 DF 4274 plakalı otobüse çarpan otomobil sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Suat Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Memiş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun tek şeridi trafiğe kapanırken jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hü..
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından yayınlanan genelge ile denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere bir..
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler ya..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı