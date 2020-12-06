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Aktüel Bursa'da polisin durdurduğu otomobilden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı
Aktüel

Bursa'da polisin durdurduğu otomobilden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:36:46 -
Bursa'da polisin durdurduğu otomobilden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı

BURSA (AA) - Bursa'da yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu'nun Soğanlı Mahallesi mevkisinde uygulama noktası kuran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 59 FR 486 plakalı otomobili durdurarak araçtaki 2 kişiye izin belgelerini sordu.

İzin belgeleri olmayan kişilerin üzerlerinde ve araçta arama yapan ekipler, E.M'nin yağmurluğunun kapüşonunda, M.K'nin ise ceplerinde bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi, aracın gizli bölmelerinde ise 2 ruhsatsız silah buldu.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan bu kişiler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


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