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Bursa'da polis alarma geçti! İşte tam o an

Alkollü şahsın havaya ateş etmesi polisi alarma geçirdi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri silahlı şahsa anında müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:16
Bursa'da polis alarma geçti! İşte tam o an

Bursa'nın İznik ilçesi Göl Sahil Caddesi’nde silahlı bir şahsın rast gele ateş ettiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Elinde silahla caddenin ortasında yürüyen M.B. (54) adlı şüpheliye, polis ekipleri silah çekerek ‘dur’ ikazında bulunup yere yatmasını istedi.

Elindeki silahı yere bırakan M.B., yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Aşırı alkollü olduğu görülen zanlı olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Silahın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:16
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