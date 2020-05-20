  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Aktüel

Bursa’da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor

Bursa şehir merkezinde bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ile spor aletleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından virüs tehlikesine karşı ‘kapsamlı olarak’ dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:29:52 -
Bursa’da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor

Bursa şehir merkezinde bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ile spor aletleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından virüs tehlikesine karşı ‘kapsamlı olarak’ dezenfekte edildi. Pandemi sonrasına hazırlık niteliğindeki çalışmanın 17 ilçenin yeşil alanlarında da periyodik olarak sürdürüleceği açıklandı.


Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Park ve Hüdavendigar Kent Parkı’nın muhtelif alanları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ‘dezenfeksiyon malzemeleri kullanılarak’ baştan sona hijyenik hale getirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan ve 5’er kişiden oluşan 3 ekip, sırt tulumbalarıyla birlikte parklardaki spor aletleri ile çocuk oyun grupları üzerinde detaylı bir ilaçlama mesaisinde bulundu.


Pandemi kaynaklı gerçekleştirilen faaliyetin ‘Bursa kent merkezindeki diğer yeşil alanlar ile 17 ilçenin tamamında’ park alanlarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı